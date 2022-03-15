МИД объявил о запуске процедуры выхода России из Совета Европы

Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Отмечается, что Россия в таких условиях не будет оставаться в Совете Европы.

«15 марта сего года генеральному секретарю М. Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации», — заявили в МИД России

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято.

По его словам, генсек организации получила письмо главы МИД России Сергея Лаврова.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.