МИД объявил о запуске процедуры выхода России из Совета Европы
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В заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.
Отмечается, что Россия в таких условиях не будет оставаться в Совете Европы.
«15 марта сего года генеральному секретарю М. Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации», — заявили в МИД России
Ранее глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято.
По его словам, генсек организации получила письмо главы МИД России Сергея Лаврова.
В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.