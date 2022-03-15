Глава российской делегации Толстой: решение о выходе России из Совета Европы принято

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Решение о выходе России из Совета Европы принято, генсек организации получил письмо главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой.
Глава российской делегации Толстой: решение о выходе России из Совета Европы принято
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации», — написал он в Telegram.

Толстой добавил, что Россия выходит из совета «по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение».

Он возложил всю ответственность за разрыв диалога на страны НАТО, которые использовали тему прав человека в своих геополитических интересах, а также для нападок на Россию.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Россия формально останется в Совете Европы до конца года, если в ближайшее время объявит о выходе из организации.

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