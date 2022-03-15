Косачёв рассказал о ситуации с выходом России из Совета Европы

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил в эфире телеканала «Вместе РФ», что Россия формально останется в Совете Европы до конца года, если в ближайшее время объявит о выходе из организации.

«Условия членства прописаны в уставе Совета Европы, Россия его ратифицировала. Формально мы будем оставаться в Совете Европы до конца текущего года, если мы в этом году выйдем из СЕ», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что если решение российской стороной будет объявлено в последние три месяца этого года, то действие устава СЕ распространится даже на следующий год.

«Уверен, до этого не дойдёт. Подозреваю, события будут развиваться в самые ближайшие дни, в самое ближайшее время», — отметил сенатор.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.