Косачёв рассказал о ситуации с выходом России из Совета Европы
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«Условия членства прописаны в уставе Совета Европы, Россия его ратифицировала. Формально мы будем оставаться в Совете Европы до конца текущего года, если мы в этом году выйдем из СЕ», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что если решение российской стороной будет объявлено в последние три месяца этого года, то действие устава СЕ распространится даже на следующий год.
«Уверен, до этого не дойдёт. Подозреваю, события будут развиваться в самые ближайшие дни, в самое ближайшее время», — отметил сенатор.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.