Фигуристка Радионова и футболист Кучаев стали родителями
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Она опубликовала фото младенца в социальной сети.
«Наша большая маленькая любовь», — подписала публикацию фигуристка.
Радионова замужем за футболистом «Пари НН» Константином Кучаевым. Свадьба прошла летом 2023 года.
25-летняя Радионова является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным призёром чемпионата Европы и чемпионкой России.
Ранее Кучаев рассказал о поддержке супруги перед переходом в нижегородский клуб.