Фигуристка Радионова и футболист Кучаев стали родителями

Фигуристка Елена Радионова сообщила о рождении ребёнка.

Она опубликовала фото младенца в социальной сети.

«Наша большая маленькая любовь», — подписала публикацию фигуристка.

Радионова замужем за футболистом «Пари НН» Константином Кучаевым. Свадьба прошла летом 2023 года.

25-летняя Радионова является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным призёром чемпионата Европы и чемпионкой России.

Ранее Кучаев рассказал о поддержке супруги перед переходом в нижегородский клуб.