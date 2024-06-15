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Фигуристка Радионова и футболист Кучаев стали родителями

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Фигуристка Елена Радионова сообщила о рождении ребёнка.
Фигуристка Радионова и футболист Кучаев стали родителями
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Она опубликовала фото младенца в социальной сети.

«Наша большая маленькая любовь», — подписала публикацию фигуристка.

Радионова замужем за футболистом «Пари НН» Константином Кучаевым. Свадьба прошла летом 2023 года.

25-летняя Радионова является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным призёром чемпионата Европы и чемпионкой России.

Ранее Кучаев рассказал о поддержке супруги перед переходом в нижегородский клуб.

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