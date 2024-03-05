Кучаев: жена поддержала моё решение перейти в «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал о поддержке супруги перед переходом в нижегородский клуб.

«У нас уже была похожая история с «Рубином». Для неё это было тяжело, потому что она всю жизнь в Москве и никогда не думала, что придётся переехать. Но казанский опыт помог ей быстрее принять решение сейчас. Лена поддержала решение перейти сюда и была обеими руками за», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

22 февраля стало известно, что 25-летний футболист продолжит карьеру в нижегородском «Пари НН». Кучаев подписал контракт до конца текущего сезона. За ЦСКА футболист провёл 153 матча и забил 11 мячей.

Кучаев и Радионова находились в отношениях уже несколько лет. Их знакомство произошло в соцсетях: игрок написал первым и предложил встретиться. Перед Новым годом пара сообщила о своей помолвке. Футболист предложил Елене руку и сердце во время отпуска в Алма-Ате (Казахстан). 5 июня пара сыграла свадьбу.

Ранее «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ.