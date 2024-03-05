RT в Telegram
Подпишись

Кучаев: жена поддержала моё решение перейти в «Пари НН»

Короткая ссылка
Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал о поддержке супруги перед переходом в нижегородский клуб.
Кучаев: жена поддержала моё решение перейти в «Пари НН»
  • Gettyimages.ru

«У нас уже была похожая история с «Рубином». Для неё это было тяжело, потому что она всю жизнь в Москве и никогда не думала, что придётся переехать. Но казанский опыт помог ей быстрее принять решение сейчас. Лена поддержала решение перейти сюда и была обеими руками за», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

22 февраля стало известно, что 25-летний футболист продолжит карьеру в нижегородском «Пари НН». Кучаев подписал контракт до конца текущего сезона. За ЦСКА футболист провёл 153 матча и забил 11 мячей.

Кучаев и Радионова находились в отношениях уже несколько лет. Их знакомство произошло в соцсетях: игрок написал первым и предложил встретиться. Перед Новым годом пара сообщила о своей помолвке. Футболист предложил Елене руку и сердце во время отпуска в Алма-Ате (Казахстан). 5 июня пара сыграла свадьбу.

Ранее «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить