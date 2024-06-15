Мелони: разморозка российских активов связана с мирным процессом по Украине

Разморозка заблокированных на Западе российских активов будет связана с началом мирного процесса по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины», — цитирует её РИА Новости.

13 июня премьер Италии сообщила, что страны G7 достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере около $50 млрд, обеспеченного поступлениями от замороженных активов России.