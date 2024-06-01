Гол Бареллы помог Италии победить Албанию в матче группового этапа Евро-2024

Сборная Италии победила команду Албании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча в группе В завершилась со счётом 2:1.

На 23-й секунде игры счёт открыл албанец Недим Байрами. Это самый быстрый гол в истории турнира.

На 11-й минуте Алессандро Бастони сравнял счёт, а уже на 16-й Николо Барелла забил второй мяч итальянцев.

Италия набрала три очка и находится в лидерах группы вместе с Испанией.

В следующем матче итальянцы 20 июня сыграют с испанцами. Албании 19 июня предстоит игра с Хорватией.

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