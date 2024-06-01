Венгерский нападающий Адам стал звездой соцсетей после игры Евро со Швейцарией из-за веса

Венгерский нападающий Мартин Адам стал популярен в социальных сетях после матча группового этапа чемпионата Европы.

Футболист вышел на поле в матче со Швейцарией. По данным СМИ, он весит более 100 кг. В сети надеются, что Адам сможет забить на чемпионате.

Отметим, что в сезоне-2021/22 он забил 31 гол в 32 матчах за венгерский «Пакш». На данный момент 29-летний футболист выступает в Южной Корее за «Ульсан».

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Ранее сообщалось, что Швейцария победила Венгрию в матче группового этапа Евро-2024.