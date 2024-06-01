Швейцария победила Венгрию в матче группового этапа Евро-2024

Сборная Швейцарии победила команду Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Игра группы А завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Квадво Дуа (12-я минута), Михел Эбишер (45-я) и Брил Эмболо (90 + 3). Единственный гол Венгрии на 66-й минуте забил Барнабаш Варга.

Швейцария набрала три очка и занимает второе место в группе А. Лидирует в квартете сборная Германии.

В следующем матче швейцарцы сыграют с Шотландией 19 июня. Венгрии предстоит игра с Германией в тот же день.

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Ранее сообщалось, что Эбишер — первый швейцарец в истории, оформивший «гол + пас» в матче Евро.