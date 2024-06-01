Эбишер — первый швейцарец в истории, оформивший «гол + пас» в матче Евро

Полузащитник Мишель Эбишер стал первым представителем Швейцарии в истории, которому удалось оформить «гол + пас» в матче чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщает Opta.

В матче группы А с Венгрией игрок на 12-й минуте сделал голевую передачу на Квадво Дуа. А уже на 45-й минуте забил сам.

Счёт на данный момент 2:1 в пользу Швейцарии.

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Ранее сообщалось, что игрок сборной Венгрии стал самым молодым капитаном в истории чемпионатов Европы.