Игрок сборной Венгрии стал самым молодым капитаном в истории чемпионатов Европы

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории чемпионатов Европы.

Как сообщает BBC, Собослаи вывел сборную Венгрии на матч против Швейцарии в возрасте 23 лет 7 месяцев и 21 дня.

На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу Швейцарии.

На турнире Швейцария попала в группу A вместе с Венгрией, Германией и Шотландией.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля. Игры состоятся в Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Кёльне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Франкфурте, Лейпциге, Дюссельдорфе, Дортмунде. В плей-офф турнира выйдут занявшие в группах первое и второе места сборные, а также четыре лучшие команды, которые завершат групповой турнир на третьих местах. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что Швейцария под руководством экс-наставника «Спартака» Мурата Якина не сможет выступить зрелищно на чемпионате Европы по футболу в Германии.