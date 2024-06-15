Мирная конференция по Украине в Швейцарии заведомо провальная и только укрепит нежизнеспособность «мирного плана» Владимира Зеленского.

«Как «саммит мира» эта встреча заранее была обречена на провал... Выдвинутые Киевом условия на самом деле совершенно нежизнеспособны даже в качестве изначальных переговорных позиций... Саммит может заострить внимание мирового сообщества на нереалистичности украинского «мирного плана», — пишет Responsible Statecraft.

Автор публикации отметил, что предложение Зеленского урезали и включили только три пункта из десяти. Он отметил, что если в них удастся дойти до конкретных шагов, то это может стать отправной точкой для переговоров с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.