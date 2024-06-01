Мората вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы

Нападающий сборной Испании Альваро Мората стал автором одного из голов в матче группового этапа Евро-2024 с Хорватией.

Гол стал для него седьмым на чемпионатах Европы. Как сообщает Фабрицио Романо, Мората вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Он делит его с англичанином Аланом Ширером.

Больше них забивали только Мишель Платини (9) и Криштиану Роналду (14).

Матч между Испанией и Хорватией завершился со счётом 3:0.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Ямаль станет самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.