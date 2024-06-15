В Париже начались беспорядки на акции против ультраправых партий

В Париже на акции против ультраправых партий Франции начались беспорядки и столкновения с полицией.

Силовики применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По данным La Dépêche, около 640 тыс. человек во всей Франции, в том числе 250 тыс. в Париже, приняли участие в акциях.

Ранее сообщалось, что французские правые партии на фоне подготовки к внеочередным выборам в Национальное собрание сотрясают разногласия, сообщают европейские СМИ. Так, из партии «Реконкиста» была исключена Марион Марешаль, а из «Республиканцев» — их лидер Эрик Чиотти за предложение создать коалицию правых сил.

Подробнее — в материале RT.