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В Париже начались беспорядки на акции против ультраправых партий

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В Париже на акции против ультраправых партий Франции начались беспорядки и столкновения с полицией.
В Париже начались беспорядки на акции против ультраправых партий
  • AFP
  • © Sameer Al-Doumy

Силовики применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По данным La Dépêche, около 640 тыс. человек во всей Франции, в том числе 250 тыс. в Париже, приняли участие в акциях.

Ранее сообщалось, что французские правые партии на фоне подготовки к внеочередным выборам в Национальное собрание сотрясают разногласия, сообщают европейские СМИ. Так, из партии «Реконкиста» была исключена Марион Марешаль, а из «Республиканцев» — их лидер Эрик Чиотти за предложение создать коалицию правых сил.

Подробнее — в материале RT.

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