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Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный мир

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Президент Чехии Петр Павел призвал вернуть на Украину подлинный мир вместо иллюзии.

«Сегодня представители сотни стран мира встречаются в Швейцарии, чтобы обсудить, как вернуть мир на Украину. Не иллюзию мира... а настоящий, справедливый и прочный мир. Нам предстоит пройти сложный путь, но мы не можем ждать со сложенными руками», — написал он в соцсети X.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры по Украине нуждаются в участии России.

Также президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине без России невообразим.

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