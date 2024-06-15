Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный мир

Президент Чехии Петр Павел призвал вернуть на Украину подлинный мир вместо иллюзии.

«Сегодня представители сотни стран мира встречаются в Швейцарии, чтобы обсудить, как вернуть мир на Украину. Не иллюзию мира... а настоящий, справедливый и прочный мир. Нам предстоит пройти сложный путь, но мы не можем ждать со сложенными руками», — написал он в соцсети X.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что переговоры по Украине нуждаются в участии России.

Также президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине без России невообразим.