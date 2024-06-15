Президент Швейцарии: мирный процесс по Украине без России невообразим

Мирный процесс украинского урегулирования невозможен без участия России, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

«Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны. Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс», — цитирует её ТАСС.

По словам Амхерд, нужно озаботиться тем, чтобы за первым шагом в Бюргенштоке последовал второй.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на конференции в Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет.

По его словам, Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции.