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Президент Швейцарии: мирный процесс по Украине без России невообразим

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Мирный процесс украинского урегулирования невозможен без участия России, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.
Президент Швейцарии: мирный процесс по Украине без России невообразим
  • AFP
  • © MICHAEL BUHOLZER

«Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны. Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс», — цитирует её ТАСС.

По словам Амхерд, нужно озаботиться тем, чтобы за первым шагом в Бюргенштоке последовал второй.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на конференции в Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет.

По его словам, Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции.

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