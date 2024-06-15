Президент Швейцарии: мирный процесс по Украине без России невообразим
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«Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны. Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс», — цитирует её ТАСС.
По словам Амхерд, нужно озаботиться тем, чтобы за первым шагом в Бюргенштоке последовал второй.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на конференции в Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет.
По его словам, Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции.