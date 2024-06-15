МИД Саудовской Аравии: переговоры по Украине нуждаются в участии России

Любой мирный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьёзным переговорам... Любой заслуживающий доверия процесс будет нуждаться в участии России. Мы надеемся, что итоги саммита будут отражать эти цели», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, страна готова оказать поддержку усилиям, предпринимаемым для окончания конфликта.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине без России невообразим.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на саммите в Бюргенштоке, отметил, что конференция в Швейцарии могла бы стать результативнее при участии России.