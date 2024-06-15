МИД Турции: конференция по Украине была бы более результативна с Россией

Украинская конференция в Швейцарии могла бы стать результативнее при участии России, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на саммите в Бюргенштоке.

«Этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы другая сторона, Россия, присутствовала здесь, в зале. Мы убеждены, что существует серьёзная необходимость во всеобъемлющей и инклюзивной стратегии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине без России невообразим.

По её словам, нужно озаботиться тем, чтобы за первым шагом в Бюргенштоке последовал второй.