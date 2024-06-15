Президент ФИФА заявил о необходимости применения санкций к игрокам, делающим ставки

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об игроках, которые делают ставки на матчи.

«Когда что‑то происходит, проводятся расследования и принимаются очень серьёзные, бескомпромиссные меры, если речь идёт о ставках. Не хочу говорить о конкретных случаях, но игроки, признанные виновными, должны понести суровое наказание», — приводит слова Инфантино Globo.

В мае футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения полузащитнику «Вест Хэм» Лукасу Пакета за игру на ставках и нарушение фейр-плей. Также сообщалось, что Тонали может получить ещё одну дисквалификацию из-за ставок.

Ранее представители Тонали заявили, что игрок сам сообщил FA о совершении ставок.