Представители Тонали заявили, что игрок сам сообщил FA о совершении ставок

Агентство GR Sports, представляющее интересы полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, заявило, что игрок сам сообщил Футбольной ассоциации Англии (FA) о совершении ставок.

«Продолжающееся расследование является следствием надлежащих действий Тонали, который в октябре 2023 года решил самостоятельно отчитаться FA, чтобы прояснить свою позицию относительно ставок», — говорится в заявлении GR Sports, опубликованном Фабрицио Романо.

По информации СМИ, игрок с августа по октябрь 2023 года сделал 50 ставок. На тот момент он уже был обвинён по делу о подобных нарушениях в Италии. Теперь Тонали до 5 апреля должен ответить на обвинения. Дисквалификация футболиста истечёт 27 августа.

23-летний итальянец признался, что делал ставки на игры «Милана» во время выступления за итальянский клуб. Полузащитник заявил, что ставил только на победу россонери, а также на те встречи, в которых не принимал участия. По данным СМИ, Тонали был готов пойти на сделку со следствием, чтобы сократить срок дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Тонали предъявлено новое обвинение в неправомерном поведении в связи с нарушениями правил по ставкам.