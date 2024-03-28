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Sky Sports: Тонали может получить ещё одну дисквалификацию из-за ставок

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Полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали предъявлено новое обвинение в неправомерном поведении в связи с нарушениями правил по ставкам.
Sky Sports: Тонали может получить ещё одну дисквалификацию из-за ставок
  • Gettyimages.ru
  • © Serena Taylor

По информации Sky Sports, игрок с августа по октябрь 2023 года сделал 50 ставок. На тот момент он уже был обвинён по делу о подобных нарушениях в Италии. Теперь Тонали до 5 апреля должен ответить на обвинения.

Напомним, что дисквалификация футболиста истечёт 27 августа.

23-летний итальянец признался, что делал ставки на игры «Милана» во время выступления за итальянский клуб.

Полузащитник заявил, что ставил только на победу россонери, а также на те встречи, в которых не принимал участия. По данным СМИ, Тонали был готов пойти на сделку со следствием, чтобы сократить срок дисквалификации.

Ранее тренер «Ньюкасла» рассказал о состоянии Тонали после дисквалификации из-за ставок.

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