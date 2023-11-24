Тренер «Ньюкасла» Хау рассказал о состоянии Тонали после дисквалификации из-за ставок

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о состоянии полузащитника Сандро Тонали после дисквалификации из-за ставок.

«Сандро очень хорошо тренируется, поэтому ещё более обидно, что мы не можем его использовать. Он очень хорошо справляется с ситуацией, я бы сказал, что это отличительная черта его характера», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Тонали сможет вернуться на поле 27 августа 2024 года.

23-летний итальянец признался, что делал ставки на игры «Милана» во время выступления за итальянский клуб.

Полузащитник заявил, что ставил только на победу россонери, а также на те встречи, в которых не принимал участия. По данным СМИ, Тонали был готов пойти на сделку со следствием, чтобы сократить срок дисквалификации.

Ранее «Ньюкасл» осудил болельщиков за оскорбления футболистов в соцсетях.