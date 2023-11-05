«Ньюкасл» осудил болельщиков за оскорбления футболистов в соцсетях

«Ньюкасл» осудил болельщиков, которые оскорбляли игроков команды Бруно Гимарайнса и Джо Уиллока в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба, футболисты получили негативные сообщения после матча с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата Англии. Отмечается, что большая часть комментариев — это оскорбления на расовой почве.

«Будем работать с соответствующими органами власти и социальными сетями, чтобы выявить виновных», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне 24-летний Уиллок сыграл за команду четыре матча и забил один гол.

На счету 25-летнего Гимарайнса 16 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.

Ранее «Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию Тонали.