«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию Тонали

«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию защитника Сандро Тонали из-за ставок.

«Вечером в пятницу «Ньюкасл» получил подтверждение того, что ФИФА ратифицировала дисквалификацию», — сообщает пресс-служба клуба.

Тонали сможет вернуться на поле 27 августа 2024 года.

23-летний итальянец признался, что делал ставки на игры «Милана» во время выступления за итальянский клуб.

Полузащитник заявил, что ставил только на победу россонери, а также на те встречи, в которых не принимал участия. По данным СМИ, Тонали был готов пойти на сделку со следствием, чтобы сократить срок дисквалификации.

Ранее сообщалось, что за совершение неправомерных ставок Тонали назначили штраф в размере €20 тыс.