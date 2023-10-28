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«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию Тонали

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«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию защитника Сандро Тонали из-за ставок.
«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию Тонали
  • Gettyimages.ru

«Вечером в пятницу «Ньюкасл» получил подтверждение того, что ФИФА ратифицировала дисквалификацию», — сообщает пресс-служба клуба.

Тонали сможет вернуться на поле 27 августа 2024 года.

23-летний итальянец признался, что делал ставки на игры «Милана» во время выступления за итальянский клуб.

Полузащитник заявил, что ставил только на победу россонери, а также на те встречи, в которых не принимал участия. По данным СМИ, Тонали был готов пойти на сделку со следствием, чтобы сократить срок дисквалификации.

Ранее сообщалось, что за совершение неправомерных ставок Тонали назначили штраф в размере €20 тыс. 

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