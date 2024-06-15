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Российские гребцы выиграли шесть золотых медалей на Играх БРИКС

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Российские гребцы завоевали шесть золотых наград на играх БРИКС.
Российские гребцы выиграли шесть золотых медалей на Играх БРИКС
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

У мужчин в парных двойках на дистанции 2000 м Александр Тифанюк и Юрий Щелоков одержали победу с результатом 6 минут 54,2 секунды.

У женщин в той же дисциплине победили Анастасия Любич и Кира Ювченко с результатом 7 минут 38,20 секунды.

В парной двойке в лёгком весе у женщин победили Наталья Гужинова и Анастасия Лебедева (7:55,50).

Сборная России одержала победу в мужской (6:25,86) и женской (7:24,00) четвёрке без рулевого.  

В финале в парной двойке у мужчин победителями стали Антон Васин и Максим Жевлаченко (6:49,13).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня.

Ранее сообщалось, что российские гребцы завоевали четыре золота во второй день Игр БРИКС.

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