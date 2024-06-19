«Боятся создания мощного альянса»: как США и их союзники оценили визит президента России в КНДР

Вашингтон выразил обеспокоенность углублением сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, комментируя поездку президента России Владимира Путина в КНДР. По версии Белого дома, это тенденция, которая должна вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, а также в поддержке Украины. Помимо Белого дома, визит Путина в Пхеньян оценил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил об обеспокоенности альянса оборонным сотрудничеством России с КНДР. В свою очередь, министр обороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя визит Путина в Пхеньян, призвал укрепить британские ВС для сдерживания якобы «новой оси тирании» в мире. Как отметили эксперты, такая «истеричная реакция» Запада объясняется его страхом окончательно потерять контроль над ситуацией в регионе.

Вашингтон выразил обеспокоенность углублением сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя визит президента России Владимира Путина в Северную Корею.

«Тенденция к углублению сотрудничества между Россией и КНДР должна серьёзно обеспокоить всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, в соблюдении глобального режима нераспространения (ядерного оружия. — RT) вместе с (соответствующими. — RT) резолюциями Совета Безопасности ООН, а также в поддержке народа Украины», — сообщила представитель Белого дома.

Жан-Пьер также выступила с утверждением, что якобы поставки Пхеньяном оружия России способствовали развязыванию украинского конфликта.

«Мы считаем, что ни одной из стран не следует давать Путину площадку для продвижения агрессивной войны, которую мы, разумеется, сейчас наблюдаем на Украине», — сказала она.

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На эти слова отреагировали в МИД РФ. Как подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, «если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена».

«Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает всё чаще. Так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Позднее во время брифинга она назвала истерикой реакцию Запада на визит Путина в КНДР.

«Всё, что Россия делает на пространстве, как мы называли раньше и будем называть, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР. — RT)... будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и НАТО в целом истерику», — отметила Захарова, подчеркнув, что РФ входит в АТР и имеет полное право на свою внешнюю политику.

По её словам, азиатские государства намного более ответственны в вопросах международных отношений, чем страны Североатлантического альянса.

Помимо Белого дома, визит Путина в Пхеньян оценил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что переговоры лидеров РФ и КНДР подчеркнули для блока глобальный характер безопасности и важность партнёрства с Азией. По его словам, в альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с Северной Кореей, а также с КНР, поэтому НАТО будет усиливать партнёрство с азиатскими странами.

Церемония официальной встречи Владимира Путина председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном

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В свою очередь, министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал воспринимать как предупреждение визит Владимира Путина в КНДР. Как он отметил на странице в соцсети Х, Лондон должен укрепить свои вооружённые силы для сдерживания якобы «новой оси тирании» в мире.

На визит президента РФ в Пхеньян отреагировали и японские СМИ. Как сообщает телеканал NHK, соглашение о стратегическом партнёрстве, которое заключили Россия и КНДР, — это «часть значительно более масштабной цели». По версии японских журналистов, РФ якобы хочет изменить мировой порядок, «идя вместе с группой незападных стран», и Северная Корея может стать частью этой группы. По мнению авторов материала, это создаст «большую проблему для Запада и Японии». Со своей стороны, издание Nikkei Asia пришло к выводу, что поездка Путина в КНДР рассматривается отчасти «как предупреждение против соглашения G7 об использовании замороженных российских активов для помощи Украине».

Переговорный процесс

Напомним, 19 июня в Пхеньяне прошла церемония официальной встречи президента России с главой КНДР. Российско-корейские переговоры начались в расширенном составе и продолжились в формате «1 + 1». По итогам консультаций Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Как уточнил российский лидер, этот документ предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников.

«В нём поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу. Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности. Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень», — сообщил Путин во время своего заявления для прессы по итогам переговоров с лидером Северной Кореи.

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Кроме того, в ходе визита в КНДР были подписаны межправительственные соглашения о строительстве пограничного автомобильного моста и о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

Со своей стороны, Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и объявил, что Пхеньян намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой. По его словам, власти КНДР будут безоговорочно поддерживать российскую политику в условиях, когда «ситуация в мире осложняется и быстро меняется».

Как отметил позднее замглавы МИД России Сергей Рябков, США и их союзники, возможно, попытаются препятствовать развитию связей между Москвой и Пхеньяном, но в контактах сторон нет ничего, противоречащего международному праву.

«Мы ничего не делаем во взаимодействии с Пхеньяном, что не укладывалось бы в нормы международного права. По большому счёту договора такого рода — это классика жанра», — заявил Рябков РИА Новости.

Разрушение санкционного режима

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, после визита президента России в Пхеньян и подписания совместных документов Запад и его союзники имеют серьёзные опасения относительно союзнических отношений РФ и КНДР.

«На текущий момент мы наблюдаем схлопывание международного санкционного режима вокруг Северной Кореи, который сейчас уже уходит в прошлое. Дело в том, что у КНДР появится возможность более активно торговать с Россией, и её примеру наверняка последуют и многие другие страны, например в рамках БРИКС. Это станет открытием северокорейской экономики, ну и в дальнейшем послужит развитию республики и росту хозяйства. На этом фоне американцы опасаются, что система международных санкций против КНДР просто-напросто обрушится. И это действительно, скорее всего, скоро произойдёт», — рассказал Дудаков в беседе с RT.

Он также обратил внимание на то, что Запад опасается значительного усиления военной кооперации между Россией и Северной Кореей.

«РФ уже сейчас поставляет КНДР те или иные технологии, в частности, для развития космической программы, отправки военно-разведывательных спутников. Возможно, в дальнейшем Россия будет продавать истребители в Северную Корею. Это, конечно, резко усилит позиции КНДР в регионе, особенно на фоне противостояния с Южной Кореей и Японией. Поэтому для этих стран — союзников Запада, как и для самих западных государств, это крайне негативный сценарий, отсюда и такая истеричная реакция», — сказал Дудаков.

Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в Пхеньяне

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В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян тем, что западные страны расценивают это «как ещё один шаг к разрушению однополярного мира».

«Государства Запада видят, что их однополярный мир почти разрушен, и они не хотят, чтобы вместо него возник мир многополярный. В результате многополярности КНДР перестаёт быть блокированной в экономическом и политическом смысле, а США утрачивают в этом регионе своё единоличное влияние. Но они по-прежнему пытаются держать Северную Корею вне правового поля и поддерживать таким образом санкционный режим вечно», — отметил Мухин в комментарии RT.

Но Россия выступает с позиций того, что санкционный режим должен быть со временем полностью снят, напомнил аналитик.

«По сути, Владимир Путин осуществляет сейчас миротворческую миссию. Потому что КНДР, находясь под санкционным режимом, испытывает сильную деформацию экономики. Но, вернув КНДР в правовое поле, РФ даст КНДР возможность спокойно развиваться. Поэтому визит Путина в Пхеньян очень важный — и он имеет гуманитарное значение, помимо политического, экономического и военного аспектов», — уверен Мухин.

Однако, по его словам, больше всего США и их союзники опасаются наращивания контактов РФ и КНДР в военной сфере на фоне проведения СВО.