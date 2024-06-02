«Поменять расстановку сил»: как Канада и другие союзники США планируют увеличить военное присутствие в АТР

Оттава собирается увеличить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развивать сотрудничество с альянсом AUKUS. Об этом заявил министр обороны Канады Уильям Блэр. В ближайшее время он направит эсминец для участия в крупных учениях RIMPAC с 3-м флотом США и ВМС других стран. Планы сотрудничества в рамках AUKUS вынашивают и другие союзники Вашингтона, обеспокоенные вопросом «сдерживания» КНР. По мнению экспертов, количество участников антикитайского альянса AUKUS может существенно возрасти. Однако Китай не допустит военного и промышленного превосходства над собой проамериканского блока, полагают аналитики.

Министр обороны Канады Уильям Блэр сообщил, что Оттава увеличит военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и будет развивать сотрудничество с альянсом AUKUS. Такое заявление он сделал на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Я уверен, что по мере того, как наши союзники будут развивать этот формат сотрудничества (имеется в виду AUKUS. — RT) по второму компоненту, Канада станет его частью», — сказал Блэр.

Напомним, так называемый второй компонент AUKUS — это вторая часть договорённостей в рамках блока, которые предполагают взаимодействие в восьми областях военных технологий. Среди них подводные системы, ИИ, кибербезопасность, радиоэлектронная борьба, гиперзвуковые аппараты и средства их перехвата. Первая часть соглашений посвящена обеспечению атомными субмаринами австралийских ВМС.

«В американской системе союзов»

Как заявил Блэр, в ближайшие дни Оттава направит эсминец Vancouver для участия в масштабных многонациональных учениях RIMPAC-2024, которые пройдут в Тихом океане с 26 июня по 2 августа.

«Развёртывание канадских военно-морских сил демонстрирует, что Канада является партнёром в деле обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе и что мы привержены продвижению свободы, открытости и инклюзивности в Индо-Тихоокеанском регионе (имеется в виду АТР. — RT)», — сказал Блэр.

Отметим, что в RIMPAC-2024 будет задействовано 40 кораблей, три подлодки, более 150 единиц авиатехники из 29 стран. В общей сложности участниками манёвров станут 25 тыс. человек.

Министр обороны Канады Уильям Блэр

© AP Photo/Jacquelyn Martin

США будут представлены на учениях силами 3-го флота. Помимо Соединённых Штатов и Канады, на RIMPAC-2024 прибудут ВМС Великобритании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Южной Кореи, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Филиппин, Сингапура, Шри-Ланки, Таиланда, Малайзии и других государств.

Как сообщает Минобороны Канады, после завершения учений эсминец «Ванкувер» вместе с другими кораблями страны примет участие в операции «Горизонт», которая направлена на реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии правительства Канады, принятой в 2022 году.

Выступая в Сингапуре, Блэр отметил заинтересованность Канады в обеспечении безопасности и стабильности Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, Канада — тихоокеанское государство и ситуация в Азии «имеет важнейшее значение» для будущего страны.

«Это самый быстрорастущий регион в мире, который является домом для нескольких наших ведущих торговых партнёров», — сказал Блэр.

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Министр обороны Канады также выразил обеспокоенность действиями КНР в отношении Тайваня. В ходе беседы с китайским коллегой Дун Цзюнем Блэр предостерёг Пекин от вмешательства во внутренние дела страны.

«Я выразил обеспокоенность по поводу иностранного вмешательства во всех возможных его проявлениях, включая вмешательство в работу наших институтов, в том числе выборов, а также действия по сговору в отношении представителей китайской диаспоры в Канаде», — цитирует Блэра Reuters.

Как отметили опрошенные RT эксперты, публичные претензии в отношении Китая необходимы руководству Канады для обоснования курса на вступление в противостоящий Пекину AUKUS.

Напомним, данный альянс был создан в сентябре 2021 года. Альянс ещё ни разу не расширялся. Он по-прежнему включает США, Великобританию и Австралию. В апреле текущего года премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о том, что Оттава начала переговоры о возможном присоединении к AUKUS.

Как пояснил Трюдо, союзники должны работать более решительно и сплочённо, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. С точки зрения канадского премьера, большую дестабилизирующую роль в АТР и других регионах мира играют Москва и Пекин.

Заявление Трюдо о намерении интегрировать Канаду в AUKUS последовало вслед за публикацией новой редакции документа, посвящённого оборонной политике страны. Он предполагает усиление военно-морского присутствия Канады в мире и рост расходов на ВС. В частности, до 2024 года на обновление военного потенциала Оттава рассчитывает потратить 73 млрд канадских долларов (около $53 млрд).

Учения китайского флота вблизи Тайваня

© Taiwan's Military News Agency/Anadolu via Getty Images

В беседе с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что стремление присоединиться к AUKUS объясняется намерением Оттавы усилить свою роль в «американской системе союзов».

«Канада вовлечена в общий контекст американской политики «сдерживания» Китая в АТР. Она рассчитывает на рост своей значимости в американской системе союзов. Кроме того, у Канады не очень сильный ОПК, поэтому она планирует расширить военного-техническое сотрудничество с США и другими американскими союзниками», — пояснил Кашин.

«Достигли предела»

По информации американской газеты Politico, Канада может стать участником AUKUS к концу 2024-го или в начале 2025 года. Как сообщают высокопоставленные источники издания, администрация Джо Байдена будет торопиться с расширением альянса из-за опасений победы на президентских выборах Дональда Трампа, который может разрушить AUKUS.

Помимо Канады, в блок стремятся интегрироваться Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Так, на полях форума «Диалог Шангри-Ла» министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз рассказала, что страна изучает возможность присоединения ко второму компоненту альянса.

«Мы считаем, что AUKUS — это хорошее дополнение (системы. — RT) региональной безопасности. Нас (в этот альянс. — RT) пока не приглашали, но мы определённо рассматриваем такой вариант», — цитирует Reuters главу военного ведомства Новой Зеландии.

В Южной Корее также не скрывают желания стать участником договорённостей в рамках AUKUS. Например, эта тема обсуждалась на переговорах глав МИД и министерств обороны двух стран, состоявшихся 1 мая.

«Во время сегодняшней встречи мы обсуждали возможность партнёрства во втором компоненте AUKUS. Мы приветствуем, что члены (AUKUS. — RT) рассматривают Республику Корея в качестве партнёра по второму компоненту», — цитирует ТАСС заявление главы южнокорейского оборонного ведомства Син Вон Сика по итогам встречи с австралийским коллегой в Мельбурне.

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Аналогичным образом планирует поступить и Япония. Вопрос присоединения Токио ко второму компоненту обсуждался на состоявшихся в первой половине апреля переговорах Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Россия, Китай и Северная Корея негативно воспринимают интеграционные тенденции в рамках AUKUS. 16 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили озабоченность последствиями реализации соглашений альянса.

«Стороны выражают серьёзную озабоченность последствиями для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе реализации проекта AUKUS (США — Великобритания — Австралия) во всех его аспектах», — говорится в совместном заявлении об углублении партнёрства, подписанном лидерами России и Китая.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Пекин осуждает создание двусторонних или многосторонних военных альянсов против Китая. По его словам, подобная политика лишь провоцирует «раскол и блоковое противостояние».

Крайне отрицательно к перспективам расширения AUKUS относятся и в КНДР. В конце апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало статью специалиста по международным отношениям Кан Чжин Сона, в которой он предупреждает о возможности превращения АТР в «ядерное минное поле».

Учения ВМС США в Тихом океане

globallookpress.com

© US Navy

Как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, формат присоединения к AUKUS пока не определён. Однако эксперт не сомневается, что количество участников договорённостей в рамках альянса существенно возрастёт.

«AUKUS — это главным образом антикитайский союз. США выгодно развивать и расширять его, перекладывая бремя ответственности за «сдерживание» Пекина на плечи своих союзников. Вопрос формального увеличения числа участников важен, но он не ключевой. Для Китая, нашего Дальнего Востока и общей стабильности в АТР гораздо опаснее реальные шаги по увеличению военных потенциалов союзников США. В этом контексте весьма показательно, что вооружаться будет даже такая, казалось бы, миролюбивая страна, как Новая Зеландия», — сказал Ермаков.

По мнению Василия Кашина, Вашингтон безнадёжно проиграл конкуренцию Пекину за военное присутствие в АТР. Однако с помощью развития AUKUS США планируют «поменять расстановку сил» в регионе.

«США не выдержали конкуренцию с Китаем и практически достигли предела в наращивании военных расходов. Вашингтон не в состоянии своими силами переломить ситуацию. Поэтому и был создан AUKUS. Альянс необходим, чтобы США делились военными технологиями с союзниками по АТР, но, естественно, это будет происходить на коммерческой основе, выгодной прежде всего американскому ОПК», — подчеркнул Кашин.

Как полагает эксперт, в случае расширения совокупный военный и оборонно-промышленный потенциал участников AUKUS может на некоторый период превзойти китайский. Однако Пекин будет внимательно отслеживать этот процесс и сможет достаточно быстро восстановить баланс сил, в том числе за счёт более тесного взаимодействия с Москвой.

«Для вывода о том, что расширенный AUKUS непременно выиграет гонку вооружений у КНР, нет никаких оснований. Китай по-прежнему сохраняет относительно скромную долю расходов на оборону по отношению к ВВП. Таким образом, Пекин имеет значительные резервы милитаризации экономики. Если у Китая всё же появится разрыв с AUKUS, то он будет быстро устранён. Не последнюю роль здесь способно сыграть более тесное сотрудничество с Россией по военной линии и адаптация её опыта развития вооружённых сил и оборонной промышленности», — заключил Кашин.