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Патрушев заявил о перемещении военной инфраструктуры США к границам России

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США бесцеремонно приближают к российским границам свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев заявил о перемещении военной инфраструктуры США к границам России
  • Gettyimages.ru

По его словам, Вашингтон преследует цель сохранения мнимой гегемонии США и тем самым провоцирует нестабильность в АТР.

«Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая её к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS, рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза «тихоокеанской четвёрки», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 23 августа пройдут совместные военно-морские учения Японии, США и Австралии в акватории Южно-Китайского моря.

Начальник Главного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность вблизи границ России и Китая.

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