Патрушев заявил о перемещении военной инфраструктуры США к границам России
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По его словам, Вашингтон преследует цель сохранения мнимой гегемонии США и тем самым провоцирует нестабильность в АТР.
«Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая её к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS, рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза «тихоокеанской четвёрки», — цитирует Патрушева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 23 августа пройдут совместные военно-морские учения Японии, США и Австралии в акватории Южно-Китайского моря.
Начальник Главного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность вблизи границ России и Китая.