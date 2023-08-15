Узнать больше

Генштаб: бомбардировщики США активизировались вблизи границ России и КНР

Короткая ссылка
Начальник Главного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность вблизи границ России и Китая.
Генштаб: бомбардировщики США активизировались вблизи границ России и КНР
  • Gettyimages.ru
  • © bfk92

Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.

«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США», — констатировал Костюков.

По данным Генштаба, в текущем году американские бомбардировщики совершили 77 самолёто-вылетов.

Кроме того, Генштаб фиксирует рост интенсивности разведывательной авиации США более чем на 20% в течение двух лет.

Ранее Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить