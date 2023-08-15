Генштаб: бомбардировщики США активизировались вблизи границ России и КНР
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Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.
«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США», — констатировал Костюков.
По данным Генштаба, в текущем году американские бомбардировщики совершили 77 самолёто-вылетов.
Кроме того, Генштаб фиксирует рост интенсивности разведывательной авиации США более чем на 20% в течение двух лет.
Ранее Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.