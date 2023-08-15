Генштаб: бомбардировщики США активизировались вблизи границ России и КНР

Начальник Главного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность вблизи границ России и Китая.

Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.

«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США», — констатировал Костюков.

По данным Генштаба, в текущем году американские бомбардировщики совершили 77 самолёто-вылетов.

Кроме того, Генштаб фиксирует рост интенсивности разведывательной авиации США более чем на 20% в течение двух лет.

Ранее Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.