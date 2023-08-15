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Начальник ГРУ Костюков сообщил о планах США создать в АТР сеть альянсов

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США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая, заявил начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.
Начальник ГРУ Костюков сообщил о планах США создать в АТР сеть альянсов
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

«Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать асеаноцентричную (от АСЕАН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. — RT) систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что силы НАТО могут интегрироваться с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению российского лидера, США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в АТР.

При этом в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с КНР.

В свою очередь, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены против России и Китая.

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