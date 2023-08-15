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Генштаб России: США развернули в АТР 400 тысяч военных и до тысячи самолётов

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Соединённые Штаты развернули в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолётов и 130 кораблей, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.
Генштаб России: США развернули в АТР 400 тысяч военных и до тысячи самолётов
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что силы НАТО могут интегрироваться с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Пентагоне отмечали, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с КНР. Также в НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США.

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