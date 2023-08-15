Генштаб России: США развернули в АТР 400 тысяч военных и до тысячи самолётов

Соединённые Штаты развернули в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолётов и 130 кораблей, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что силы НАТО могут интегрироваться с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Пентагоне отмечали, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с КНР. Также в НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США.