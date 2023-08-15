Генштаб России: США развернули в АТР 400 тысяч военных и до тысячи самолётов
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Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что силы НАТО могут интегрироваться с AUKUS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Пентагоне отмечали, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с КНР. Также в НАТО полагают, что к 2035 году Китай будет располагать 1,5 тыс. боеголовками, способными достичь стран НАТО и США.