Всеобъемлющее партнёрство: какие вопросы будет обсуждать президент РФ Владимир Путин с властями КНДР и Вьетнама
Владимир Путин встретится с руководством КНДР и Вьетнама
- Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин
- kremlin.ru
- © Владимир Смирнов/ТАСС
Президент России Владимир Путин начинает азиатское турне, в рамках которого посетит КНДР и Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).
Как сообщает пресс-служба Кремля, визит в Северную Корею состоится по приглашению председателя государственных дел этой страны Ким Чен Ына. В Корейской Народно-Демократической Республике российский лидер проведёт 18—19 июня. Мероприятия во Вьетнаме с участием президента РФ пройдут 19—20 июня. В Ханой Путина пригласил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг.
В КНДР Путин приедет впервые с 2000 года, однако он поддерживает регулярные контакты с главой Северной Кореи. В предыдущий раз российский президент встречался с Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года. Тогда высший руководитель азиатской республики посетил объекты военной инфраструктуры РФ и кампус Дальневосточного университета во Владивостоке.
С руководством Вьетнама последний раз Путин лично общался в ноябре 2021 года. После этого Москва и Ханой провели несколько встреч на уровне правительств и по линии МИД. В мае 2023 года социалистическую республику посетил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Убеждённый единомышленник и сторонник»
В преддверии встречи с Ким Чен Ыном на сайте Кремля и в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована статья Владимира Путина под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».
Как подчеркнул российский лидер, Москва и Пхеньян «активно развивают многоплановое партнёрство». Россия ценит «твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине» и солидарность по ключевым международным вопросам, отметил глава РФ.
«Пхеньян был и остаётся нашим убеждённым единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учёте интересов друг друга», — пишет Владимир Путин.
Президент напомнил, что КНДР успешно выдержала многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США.
«Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития», — отмечается в статье российского лидера.
Помимо этого, Владимир Путин обозначил готовность «к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными».
«Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — добавил президент России.
Как рассказал 17 июня журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, помимо официальной части переговоров, у Владимира Путина и Ким Чен Ына запланировано общение один на один во время прогулки и чаепития. По итогам встречи они выступят с заявлениями для СМИ. Ушаков подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются на принципах равноправия, уважения суверенитета и выбранного пути развития.
- Ким Чен Ын во Владивостоке, сентябрь 2023 года
- © Минобороны РФ
«Отношения России и КНДР носят дружественный, добрососедский характер. Они, конечно, стали весьма активно развиваться в последние годы, но главное, что они развиваются и выстраиваются на принципах равноправия, уважения суверенитета, выбранного пути развития, а также с учётом коренных интересов друг друга», — сказал помощник президента РФ.
По его словам, лидеры могут подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Он придёт на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.
Помощник российского лидера не раскрыл содержание нового соглашения. Вместе с тем он отметил, что возможное принятие документа «обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время».
«Он (Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. — RT), естественно, будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакого конфронтационного характера, не будет направлен против каких-то стран, а будет направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», — пояснил Ушаков.
Помимо этого, помощник президента РФ сообщил, что Москва настаивает на снятии бессрочных санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Напомним, рестрикции всемирной организации были направлены против ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Они существенно ограничивают возможность торгово-экономического и военно-технического сотрудничества других государств с Северной Кореей. Однако, несмотря на санкции, по статистике Москвы, в 2023 году товарооборот РФ с КНДР увеличился в девять раз.
Как предположил в беседе с RT научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким, прежде всего Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать экономические вопросы.
«Для КНДР важно развивать торговлю с Россией. В частности, ей требуются инвестиции в инфраструктуру, больше энергоресурсов, дефицитных видов зерновых культур и промышленной продукции. Весьма перспективно развитие туристического направления в этой республике. Кроме того, для России КНДР привлекательна тем, что она богата редкоземельными металлами, которые требуются в производстве микроэлектроники», — рассказал Ким.
Существенным препятствием для развития отношений с Пхеньяном являются санкции Совбеза, отметил он, предположив, что стороны способны выработать и согласовать механизмы их обхода.
«Например, Россия заинтересована в северокорейской рабочей силе, но не может приглашать граждан КНДР на заработки из-за санкций, которые вряд ли удастся отменить. Этот вопрос вполне реально решить запуском программы двойных дипломов. Подобным образом можно снимать и другие совершенно несправедливые ограничения на сотрудничество. В любом случае Москва и Пхеньян должны следовать своим интересам, особенно сейчас, когда Вашингтон безнаказанно попирает любые нормы международного права», — отметил Ким.
- Ким Чен Ын на презентации гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», сентябрь 2023 года
- © Минобороны РФ
Эксперт обратил внимание на то, что приезд Путина в КНДР спровоцировал определённый резонанс в западных СМИ. Так, американский телеканал CNN сообщил, что поездка российского лидера вызывает обеспокоенность международного сообщества. Как полагают журналисты, визит президента РФ станет сигналом для народа Северной Кореи о росте влияния Ким Чен Ына на глобальной арене. Кроме того, Пхеньян может получить от Москвы столь необходимую экономическую и технологическую поддержку.
«Руководство КНДР публично поддерживает Москву в украинском конфликте, рассматривая его как часть борьбы с американским империализмом и гегемонией. США бьют тревогу по поводу развития военно-технического сотрудничества двух стран, информация о котором регулярно появляется в западных СМИ. Трудно комментировать такое лицемерие, учитывая, как Соединённые Штаты давно и последовательно накачивают Украину оружием, которое обращено против России и её мирных жителей», — говорит Ким.
«Приоритетный партнёр»
Как сообщили в пресс-службе Кремля, во Вьетнаме у Владимира Путина запланированы встречи с Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. В центре повестки дня будут вопросы двустороннего партнёрства в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.
«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной области, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов», — говорится на сайте Кремля.
- Президент Вьетнама То Лам
- AP
- © Luong Thai Linh/Pool Photo
17 июня на встрече с послом РФ во Вьетнаме Геннадием Бездетко То Лам назвал визит Путина важной вехой в отношениях двух стран. Глава СРВ подчеркнул, что Россия является приоритетным партнёром республики, и сообщил, что народ помнит огромную помощь, которую оказал СССР в борьбе за независимость.
«Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнёров в своей внешней политике, всегда внимательно следит за ситуацией в РФ и выступает за стабильное развитие России», — цитирует ТАСС президента СРВ.
Как рассказал То Лам, в последнее время между двумя странами наблюдается значительный рост товарооборота. Вьетнамский лидер выразил уверенность, что Москва и Ханой будут наращивать сотрудничество, особенно в торгово-экономической и инвестиционных сферах, а также в области инфраструктуры, транспорта, туризма, гуманитарных обменов.
Российский посол согласился с выводами и оценками президента СРВ. По мнению Бездетко, Москва «готова углублять взаимодействие с Вьетнамом как в традиционных, так и в новых перспективных сферах».
Как сообщил 17 июня Юрий Ушаков, в ходе визита во Вьетнам российская делегация подпишет порядка 20 документов о сотрудничестве.
«Будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими странами, а также будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях. Примерно около 20 документов сейчас прорабатывается. Они находятся в большой степени готовности», — рассказал помощник российского президента.
Ушаков обратил внимание на растущий товарооборот между Россией и Вьетнамом. По итогам 2023 года он увеличился на 8% — до $5 млрд.
Как рассказал помощник президента России, Москва и Ханой поддерживают стабильные отношения в сельском хозяйстве и энергетике. По его словам, в республике представлены «Газпром», НОВАТЭК, «Росатом», продолжает функционировать Вьетнамско-российский совместный банк (ВРБ), который не оперирует в международной системе SWIFT и наращивает объёмы расчётов в нацвалютах.
В декабре на международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023 в Ханое председатель совета участников ВРБ Сергей Чумаковский заявил, что у финансового учреждения есть собственная инфраструктура для безопасных прямых расчётов.
- Торжественный приём по случаю Дня России в посольстве РФ в Ханое
- © ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
«Банк осуществляет платежи в национальных валютах (рубль и донг), выполняя поручение правительств наших стран по переводу межгосударственных расчётов в нацвалюты. Ежемесячный объём этих платежей уже весьма существенный, и за последний период мы видим заметный рост количества компаний и предприятий как в России, так и во Вьетнаме, которые заинтересованы в услуге (имеются в виду расчёты в нацвалютах. — RT)», — рассказал Чумаковский.
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с RT заявил, что Вьетнам выступает за наращивание объёмов товарооборота с Россией. Как ожидает аналитик, в ходе визита Владимира Путина в эту страну может быть объявлено о возобновлении экспорта пшеницы и об увеличении поставок иных видов продовольствия в СРВ.
Напомним, в августе 2023 года Россельхознадзор сообщил, что вьетнамская сторона скорректировала фитосанитарные требования к отечественному зерну. В ведомстве отметили, что снятие карантинных барьеров позволит российским компаниям «в полной мере реализовать экспортный потенциал, значительно нарастив поставки пшеницы в эту страну».
«России выгодно увеличить экспорт продовольствия во Вьетнам, и я думаю, что это и в интересах Ханоя. Обоюдное стремление расширять торгово-экономическое сотрудничество поддерживает независимость Вьетнама в финансовых вопросах. Это своеобразная страховка от негативного влияния санкций», — пояснил Козюлин.
- Сбор российского зерна
- Gettyimages.ru
- © Aleksander Murzyak/Anadolu Agency
Как считает аналитик, несмотря на достаточно развитые отношения с США, Вьетнам остаётся верен принципам дружеских отношений с Москвой, что и будет подтверждено в ходе визита Владимира Путина.
«У Вьетнама хорошая историческая память. Он не противопоставляет тёплые отношения с Россией развитию сотрудничества с США. Ни при каких условиях он не введёт санкции против Москвы и не станет уступать давлению Вашингтона по другим вопросам партнёрства с РФ. Я думаю, что визит российского президента подтвердит готовность Вьетнама продолжать стратегическое партнёрство с нашей страной», — подытожил Козюлин.
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