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«Обсудим в том числе вопросы безопасности»: Путин — на встрече с Лукашенко

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RT
Владимир Путин 23—24 мая находится в Белоруссии с визитом по приглашению президента республики Александра Лукашенко. Главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня. RT вёл трансляцию.

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