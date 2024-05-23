«Обсудим в том числе вопросы безопасности»: Путин — на встрече с Лукашенко

Владимир Путин 23—24 мая находится в Белоруссии с визитом по приглашению президента республики Александра Лукашенко. Главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня. RT вёл трансляцию.