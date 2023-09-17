Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного университета (ДВФУ) во Владивостоке, встретился с северокорейскими студентами.

Он также зашёл в местный океанариум.

Ким Чен Ына сопровождал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР, который находится в России, похоже, доволен этим визитом.