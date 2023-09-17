Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами ДВФУ
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного университета (ДВФУ) во Владивостоке, встретился с северокорейскими студентами.
Он также зашёл в местный океанариум.
Ким Чен Ына сопровождал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР, который находится в России, похоже, доволен этим визитом.
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