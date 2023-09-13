«Узы товарищества и добрососедства»: как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. На этот раз северокорейский лидер совершил визит в Амурскую область, где расположен космодром Восточный. Как отметил Владимир Путин, председатель государственных дел КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике и космической отрасли. Лидеры двух стран осмотрели объекты космодрома, в том числе строящийся стартовый комплекс для «Ангары». После этого в разных форматах прошло обсуждение различных вопросов, а завершился визит официальным обедом в честь лидера КНДР. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына были очень содержательными.

В среду, 13 сентября, на космодроме Восточный в Амурской области состоялась встреча лидеров России и КНДР. Переговоры двух делегаций во главе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном продолжались более пяти часов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала, переговоры лидеров были очень содержательными.

Сам Путин отметил, что начало визита северокорейского лидера выдалось очень продуктивным.

«Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, теперь Ким Чен Ын направится во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, где посетит Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук и посетит заводы по производству авиатехники.

Космодром

Как следует из сообщения Кремля, сначала главы государств осмотрели объекты космодрома: сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары» и центр управления пусками.

Перед приездом председателя государственных дел КНДР Владимир Путин в разговоре с журналистами отметил, что Ким Чен Ын «проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать». Он подчеркнул, что Москва готова помочь Пхеньяну в этих вопросах, учитывая имеющуюся компетенцию.

Также глава государства продемонстрировал своему северокорейскому коллеге «Аурус». Тот осмотрел автомобиль снаружи, а также посидел в салоне.

Переговоры

После осмотра объектов космодрома Восточный стартовали переговоры лидеров двух стран с участием делегаций, а затем они провели отдельную беседу в формате тет-а-тет. В распоряжении RT также оказался полный список участников встречи в расширенном составе. От российской стороны участие приняли 13 человек, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и министр транспорта Виталий Савельев.

Владимир Путин в ходе открытой части переговоров отметил, что встреча с Ким Чен Ыном проходит «в особое время». Он напомнил, что недавно КНДР отмечала 75 лет своего создания, а СССР стала первой страной, кто признал суверенное, независимое государство — Корейскую Народно-Демократическую Республику. К тому же скоро будет отмечаться 70-летняя годовщина окончания войны за независимость корейского народа.

«Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе. Вопросов у нас много. Я хочу сказать, что очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. Добро пожаловать!» — добавил российский лидер.

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

В ответ председатель государственных дел КНДР отметил, что встреча проходит в сердце космической державы и северокорейская делегация смогла увидеть настоящее и будущее России в построении своей космической державы. Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным выведет двусторонние отношения, которые имеют глубокие корни, на новый уровень.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России. И сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, как и решения правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», — заявил он.

Торжественный приём

По завершении переговоров российской стороной был устроен официальный обед в честь председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Выступая на нём, Владимир Путин констатировал, что нынешний визит северокорейского лидера проходит в такой же по-настоящему товарищеской, дружеской, доброжелательной атмосфере, как это было четыре года назад во Владивостоке.

«Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе. Вы, товарищ Ким Чен Ын, твёрдо, уверенно следуете курсом, который заложен выдающимися государственными деятелями: основателем Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сеном, продолжателем его дела товарищем Ким Чен Иром. Они были искренними и настоящими друзьями, последовательными сторонниками выстраивания самых тесных отношений и связей между нашими странами», — сказал президент РФ.

Владимир Путин на официальном обеде поднял тост за укрепление дружбы РФ и КНДР

Российский лидер также с помощью пословиц описал двусторонние отношения между Россией и КНДР: «В Корее есть пословица: «Одежда хороша новая, а друг — старый». А у нас в народе говорят: «Старый друг лучше новых двух». Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами».

Он также предложил тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих.

Ким Чен Ын в ответ предложил поднять бокал за доброе здоровье Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан.

«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития», — отметил он.