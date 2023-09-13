Ким Чен Ын выразил уверенность в победе народа России над «сборищем зла»

Лидер Северной кореи Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.

Об этом он сказал, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным.

«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития», — цитирует его ТАСС.

Ранее Ким Чен Ын во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.