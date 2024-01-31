Диалог невозможен: почему в МИД России заявили об отсутствии условий для диалога с Японией

В России считают, что в текущих условиях диалог с Японией по заключению мирного договора невозможен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что Токио возлагает всю ответственность за ухудшение двусторонних отношений на Москву. А японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора, но продолжит санкционную политику против РФ. Эксперты отмечают, что Япония полностью поддерживает политику Запада в отношении Москвы и перспектив для нормализации взаимодействия пока нет.

Решение российской стороны прекратить переговоры с Японией по мирному договору остаётся в силе, поскольку в сегодняшних условиях соответствующий диалог с Токио невозможен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что после начала СВО Япония придерживается откровенно недружественного курса в отношении Москвы. В частности, продолжает вводить незаконные санкции, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей РФ наращивается совместная с государствами НАТО военная активность, а киевскому режиму оказывается прямая материально-техническая помощь.

«В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных добросовестных отношений, — сказала Захарова. — На любые новые враждебные выпады японских властей РФ будет и впредь реагировать максимально жёсткими и чувствительными для Японии контрмерами с адекватным использованием всех доступных средств и инструментов, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами».

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио возлагает всю ответственность за ухудшение двусторонних отношений на Москву. По его словам, причиной является решение России в марте 2022 года выйти из диалога по мирному договору с Японией, после того как Токио ввёл широкие секторальные санкции против РФ.

«Мы считаем, что вся эта ситуация сложилась исключительно из-за (действий. — RT) России. Попытки возложить вину на Японию крайне несправедливы и совершенно неприемлемы», — приводит его слова ТАСС.

Премьерский курс

В своей программной речи в парламенте 30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио по-прежнему рассчитывает заключить мирный договор с Москвой. При этом Кисида подчеркнул, что Япония намерена продолжать санкционную политику против России и поддерживать Киев.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

AP

© Rodrigo Reyes Marin

Напомним, Советский Союз и Япония не заключили мирный договор по окончании Второй мировой войны из-за спора о принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году страны подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако Япония претендует на все острова и отвергает суверенитет России над ними.

Заявление Фумио Кисиды о намерении продолжать работу по заключению мирного договора накануне прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, «никто не против» заключения договора при понимании того, что вопрос о принадлежности Курильских островов навсегда закрыт в соответствии с Конституцией России, а их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым северным территориям. Это не «спорные территории», это — Россия», — подчеркнул Медведев.

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После начала СВО японские власти последовательно вводили широкие рестрикции против РФ и Белоруссии. В санкционные списки Токио вошли сотни граждан двух стран, а также множество российских компаний. Токио заморозил активы крупнейших банков РФ и ввёл запрет на экспорт товаров и технологий в Россию, список которых превышает 300 наименований.

В конце марта 2022 года МИД РФ сообщил: «Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны... Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

После этого в апреле 2022-го министерство иностранных дел Японии опубликовало ежегодный доклад по дипломатии — так называемую Синюю книгу, в которой впервые с 2003 года обозначило северные территории (так Токио называет Южные Курилы) как «оккупированные».

«Повысить свой статус»

В беседе с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов отметил, что в связи с нынешним курсом Японии по отношению к РФ, каких-либо предпосылок для возобновления диалога по мирному договору нет.

«Япония видит себя частью коллективного Запада, выступает с ним единым блоком по вопросу Украины и поддерживает все антироссийские действия. Если произойдёт какое-то качественное изменение нынешней геополитической ситуации в лучшую сторону, может быть, появится возможность возобновления диалога по мирному договору. Однако в нынешних условиях никакой перспективы по решению этого вопроса нет», — заявил эксперт.

В свою очередь, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов назвал лишённым здравого смысла заявление представителя кабмина Японии о вине России за ухудшение двусторонних отношений.

«По-русски это называется «валить с больной головы на здоровую». Обвинять Россию в том, что Япония ввела жесточайшие односторонние санкции против РФ, мягко говоря, нелогично», — заметил эксперт.

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Позиция Токио особенно странна, учитывая её географическую удалённость от Украины и тот факт, что спецоперация РФ никак не влияет на национальную безопасность Японии, добавил политолог.

«Почему Япония начала такие антироссийские действия по всем направлениям, хотя она находится на другом конце планеты от Украины и Европы? Токио следует в фарватере политики Вашингтона по всем пунктам — так было весь послевоенный период, это проявляется и в ситуации с Украиной. Кроме того, Япония считает, что она должна повысить свой статус на международной арене. А премьер-министр Кисида стремится на таких вещах, как антироссийские действия, повысить свой рейтинг, потому что он сейчас очень низкий в связи с провалом во внутренней экономичной политике и из-за коррупционных скандалов», — пояснил специалист.

Ранее, 22 января, газета Yomiuri обнародовала результаты опроса, согласно которому уровень поддержки правительства Японии во главе с Кисидой опустился до рекордно низкой отметки в 24%.

Валерий Кистанов также выразил мнение, что Фумио Кисида прилагает усилия, чтобы Япония стала лидером антироссийского движения в Азии.

«Япония пыталась мобилизовать азиатские страны на антироссийские действия, но у Токио не очень получилось — кроме Южной Кореи и Сингапура фактически никто больше не разделяет позицию Японии в отношении СВО. Япония стремится играть роль лидера прозападной Азии по этому вопросу. Токио оказывает огромную финансовую и материальную помощь Украине, туда постоянно ездят японские официальные лица», — напомнил аналитик.

Побережье острова Итуруп

РИА Новости

© Антон Денисов

Кистанов отметил, что в контексте заявления Кисиды о намерении заключить мирный договор с РФ нужно помнить, что сам он, будучи главой МИД в правительстве Синдзо Абэ с 2012 по 2017 год, активно выступал против достижения компромиссного решения с российской стороной по поводу Курил.

«Сейчас, когда Кисида пришёл к власти, он развернул вовсю своё видение российско-японских отношений, которое заключается в том, что не может быть никаких компромиссов, Россия якобы незаконно оккупирует острова Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир. Это всё записано в официальных японских документах, в том числе в «Синей книге» по внешней политике и постоянно озвучивается японскими политическим деятелями и СМИ», — подчеркнул собеседник RT.

Чем сильнее под японским премьером трясётся кресло из-за многочисленных скандалов внутри правящей партии и неудачной экономической политики, тем активнее он продвигает эту позицию, добавил Валерий Кистанов.

«Надо ещё принимать во внимание, что скоро 7 февраля — в Японии это «день северных территорий». Будет общенациональный митинг, там выступит премьер-министр и в своей речи потребует заключения мирного договора и решения территориальной проблемы, без учёта интересов России», — рассказал эксперт.

Однако суверенитет РФ над этими островами сомнению не подлежит и не может быть оспорен, констатировал Кистанов.