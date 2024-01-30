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Премьер Японии заявил о планах заключить мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжёлая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, при этом Токио продолжит продвигать санкционное давление на фоне ситуации на Украине и окажет поддержку Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее дал интервью, в котором сказал, что у России нет никаких территориальных споров со странами НАТО, в том числе с Японией закрыты все вопросы.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Вместе с этим японская сторона в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». В Москве в ответ на это напомнили, что Россия не приемлет подобную постановку вопроса и такие формулировки, потому что Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

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