Песков: Курильские острова являются неотъемлемой частью России

Южная часть Курильских островов является неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы их (такие формулировки. — RT) видим регулярно, мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — заявил он.

Ранее в «Синей книге по дипломатии» Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.