В дипломатической книге Японии вернулись к формулировке об «оккупации» Курил

Короткая ссылка
В «Синей книге по дипломатии» Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

«Самым продолжительным нерешенным вопросом в японо-российских отношениях является вопрос о северных территориях... Эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией», — приводит текст документа РИА Новости.

В дипломатической книге Японии также отмечается намерение придерживаться курса по установлению мирного договора с Россией после «разрешения территориальной проблемы».

«Отношения между Японией и Россией осложнены… И хотя в настоящее время не та ситуация, когда можно говорить о каких-либо прогнозах по переговорам о мирном договоре, мы намерены продолжать», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отмечал, что Токио всё ещё придерживается намерения заключить мирный договор с Россией.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить