В дипломатической книге Японии вернулись к формулировке об «оккупации» Курил

В «Синей книге по дипломатии» Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

«Самым продолжительным нерешенным вопросом в японо-российских отношениях является вопрос о северных территориях... Эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией», — приводит текст документа РИА Новости.

В дипломатической книге Японии также отмечается намерение придерживаться курса по установлению мирного договора с Россией после «разрешения территориальной проблемы».

«Отношения между Японией и Россией осложнены… И хотя в настоящее время не та ситуация, когда можно говорить о каких-либо прогнозах по переговорам о мирном договоре, мы намерены продолжать», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отмечал, что Токио всё ещё придерживается намерения заключить мирный договор с Россией.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.