МИД России заявил об отсутствии планов по переговорам с Токио о мирном договоре

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору остаётся в силе.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, в Японии в настоящий момент продолжается активное разжигание русофобских настроений, множатся санкции со стороны властей азиатской страны, наращивается военная активность на границах России.

«О чём говорить, в таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший ранее место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных добросовестных отношений», — сказала она.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.