RT в Telegram
Подпишись

МИД России заявил об отсутствии планов по переговорам с Токио о мирном договоре

Короткая ссылка
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что решение России прекратить переговоры с Японией по мирному договору остаётся в силе.
МИД России заявил об отсутствии планов по переговорам с Токио о мирном договоре
  • РИА Новости

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, в Японии в настоящий момент продолжается активное разжигание русофобских настроений, множатся санкции со стороны властей азиатской страны, наращивается военная активность на границах России.

«О чём говорить, в таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший ранее место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных добросовестных отношений», — сказала она.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить