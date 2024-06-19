«Надеемся на помощь»: многодетная мать не может оформить пенсию сестре с инвалидностью

Героиня публикаций RT многодетная мать Елена Городнянская, которой МВД оказало содействие в приобретении российского гражданства, повторно обратилась в проект «Не один на один». Женщина не может оформить пенсию по инвалидности своей сестре Юлии, за которой она ухаживает. В посольстве Кыргызской Республики ей не смогли оперативно поставить печать на копии адресного листка убытия, а в Пенсионном фонде РФ сообщили, что документ без печати в базе данных не будет считаться действительным, соответственно, пособие не смогут выплачивать. RT направил запросы в Социальный фонд РФ и представителям дипломатической миссии с просьбой помочь семье решить проблему.

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Елена Городнянская два года назад вместе с мужем, тремя несовершеннолетними детьми и сестрой, имеющей бессрочную инвалидность, переехала на постоянное место жительства из Киргизии в Россию. В рамках проекта «Не один на один» RT совместно с МВД помог семье, живущей в Домодедове, оформить российское гражданство, но у них возникла новая проблема. Елена не может оформить пенсию по инвалидности своей сестре Юлии из-за отсутствия печати на адресном листке убытия из Киргизии.

У Юлии диагностирована умеренная умственная отсталость. По словам Елены, в Киргизии она была признана инвалидом с детства, а затем ей назначили II группу инвалидности бессрочно.

«До девяти лет Юля толком не говорила, её речь была несвязной, — вспоминает Елена. — Рассказать, чего она хочет, не могла, только показывала. После смерти нашего отца опеку над ней оформила бабушка. Вместе с дедом она нас воспитывала. К реабилитации Юли они подошли очень серьёзно и ответственно. Возили её к логопеду, занимались с ней. К 12 годам она научилась говорить, речь стала чище».

Но ограничения, связанные с заболеванием, у Юлии остались. Так, по словам собеседницы RT, она не запоминает буквы по отдельности, не может составлять слова в предложения, не умеет писать и читать.

«Она не запоминает времена года и дни недели, — продолжает Елена. — Допустим, понимает, что на улице осень, но какой месяц — не знает. Ей сложно держать ручку и писать, но она может что-то раскрасить. Рисует она, конечно, как пятилетний ребёнок, но ей нравится это делать. Когда она была маленькая, бабушка научила её вязать спицами. У неё даже носки получаются. Ещё она любит плести из бисера виньетки. Мы ей покупаем много бисера, и она этим занимается. Работать в коллективе она не может, потому что боится чужих людей. По этой же причине я никогда не оставляю её в стационаре, а всегда договариваюсь с врачами и привожу её на обследования из дома».

По словам Елены, после смерти бабушки она оформила опеку над сестрой на себя. Процесс был непростым и занял полгода.

«Было тяжело, но я собралась и прошла все эти бюрократические процедуры, — рассказывает она. — Теперь Юля со мной, надеюсь, всё так дальше и будет. Я очень её люблю, потому что она у меня одна. Ей в семье хорошо и спокойно. К тому же она очень любит моих детей. Своих у неё нет, она помогала мне их нянчить, растить. Дети тоже её любят. Младшему сейчас пять лет. Он за ней бегает всё время: «Юля, Юля!»

Переезд в Россию

После переезда в Россию Елена вместе с детьми и сестрой получила гражданство РФ, после чего занялась оформлением пособий.

Для получения пенсии по инвалидности в Пенсионном фонде Елену попросили предоставить адресный листок убытия из Киргизии. Она приехала в посольство Кыргызской Республики в РФ с сестрой, была проведена процедура подтверждения личности, а затем ей выдали копию адресного листка. По словам Городнянской, ей сказали, что оригинал справки хранится в Киргизии.

Женщина привезла документ в Пенсионный фонд. Там ей сообщили, что копию адресного листка убытия без печати они могут принять, но выплат не будет, так как по базе этот документ не пройдёт.

«Оставить троих детей и сестру одних и ехать за этой справкой в Киргизию я не могу», — говорит Елена.

RT обратился в Социальный фонд РФ, а также в посольство Кыргызской Республики в РФ с просьбой оказать содействие семье Городнянских в выдаче оригинала адресного листка убытия и оформлении пособия по инвалидности.

Как пояснили RT в пресс-службе Социального фонда РФ, с 2022 года все пенсии по инвалидности оформляются автоматически. Но чтобы Социальный фонд смог приступить к оформлению пенсии, необходимо решение со стороны учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности. При этом установленная по правилам иностранного государства инвалидность не может служить основанием для определения группы инвалидности, поэтому Юлии необходимо сперва пройти медико-социальную экспертизу для подтверждения статуса.

«Для выплаты социальной пенсии по инвалидности требуется подтверждение, что Юлия Городнянская не получает пенсию, назначенную Киргизией, а также что она не зарегистрирована по прежнему месту жительства в республике. В рамках услуги по оформлению пенсии Социальный фонд оказывает содействие в запросе соответствующих сведений. Для этого фонд связывается с иностранными компетентными ведомствами и получает необходимую информацию», — сообщили в пресс-службе.

По словам Елены, с ней уже связались представители Социального фонда. «Мне объяснили, что оформят пособие быстро, но обойти печать на данном этапе невозможно — в том числе потому, что мы Юле пока не оформили в России инвалидность, — рассказывает Елена. — Нужно сначала пройти медико-социальную экспертизу, признать Юлю инвалидом в России, и уже после у Пенсионного фонда появится возможность в том числе запросить информацию у коллег в Киргизии. Мы также надеемся на помощь, что в посольстве пойдут нам навстречу в получении необходимого документа».