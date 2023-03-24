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«Ничего не стали объяснять»: многодетная мать не может оформить российское гражданство

Бюрократия и право

24 марта 2023, Александра Ермакова

Уроженка Киргизии 35-летняя Елена Городнянская полтора года назад переехала жить в Россию со своей семьёй. Вместе с гражданским мужем она воспитывает троих детей, также у неё под опекой родная сестра — инвалид детства. По словам Елены, на консультации в местном миграционном управлении ей сообщили, что оснований для приобретения российского гражданства у неё нет. Однако после запроса RT в МВД семье пообещали оказать содействие в выдаче разрешений на временное проживание по квоте.

  • © Фото из личного архива

Елена Городнянская родилась в городе Кара-Балта Киргизской ССР в русской семье.

«По национальности все мои предки русские, но проживали в Киргизии, — рассказывает женщина. — Наверное, кто-то из них когда-то переехал в республику из России, но как это выяснить, я не знаю».

По словам Елены, её мать ушла из семьи после рождения второй дочери, Юлии. У девочки была диагностирована умеренная умственная отсталость, и ей установили бессрочную инвалидность.

«Мама ушла устраивать личную жизнь, и больше мы с ней никогда не виделись, — продолжает женщина. — Отец умер, когда мне было семь лет, а сестре шесть. У него случился инфаркт. Опеку над нами оформила бабушка».

Получив аттестат об окончании 11 классов и отучившись на курсах английского языка, Елена устроилась учителем начальных классов в школу, расположенную в соседнем селе. Там она проработала шесть лет, после чего уволилась из-за низкой зарплаты.

«На тот момент у меня уже было двое детей и опека над сестрой — после смерти бабушки я переоформила её на себя. Денег не хватало, — вспоминает Городнянская. — Я научилась печь торты. Продала небольшой домик, который нам достался от родственников, и купила оборудование, чтобы начать кондитерский бизнес. Но, как оказалось, на рынке было жёсткое притеснение русскоязычного населения. Я прогорела».

По словам Елены, русофобские настроения в Киргизии начали нарастать в последние пять лет.

«Я не ожидала, что так будет, — признаётся женщина. — Сейчас много русских хотят уехать из страны. Их останавливают лишь сложности при получении документов. У меня был конфликт с соседом — наши дети поссорились. Он мне говорит: уезжай в свою Москву жить. А я ему отвечаю: так все ваши там уже. Причём киргизы получают российское гражданство быстрее, чем русские. Я тут видела списки, кому дали квоты. Там ни одной русской фамилии. Очень обидно. При этом мои сыновья хотят служить в российской армии».

«Как беженцы сюда приехали»

В 2021 году семья решилась переехать в Россию. Сначала в Московскую область перебрался гражданский муж Елены. Он нашёл работу, жильё, накопил денег на билеты, чтобы перевезти всю семью. В сентябре того же года к нему в Домодедово переехали Елена с тремя детьми и сестрой. 

«Первое время, конечно, было очень тяжело, — рассказывает Городнянская. — Мы же как беженцы сюда приехали. Но нас здесь очень тепло встретили. Наши арендодатели помогали нам с продуктами. Под Новый год они сделали пристройку к дому, чтобы ванна и туалет у нас были не на улице. Соседи несли постельное бельё. Начальница купила нам стиральную машину в рассрочку, я выплачиваю ей деньги потихоньку».

Впрочем, не все готовы были помогать многодетной семье. Так, женщина, по её словам, два месяца не могла оформить детей в школу. Директор, как рассказывает Елена, требовала предоставить трудовой договор.

  • © Фото из личного архива

«Дети не должны зависеть от трудового маминого договора. Они должны учиться, — объясняет многодетная мать. — Директор пугала, что нашлёт на меня органы опеки, что у меня их вообще заберут. Я целый год оформляла документы на родную сестру, а они хотят, чтобы я детей отдала? Никогда такого не будет. В итоге, когда я трудоустроилась и предоставила все справки с печатями, их приняли на учёбу. Посадили на класс ниже, но я ничего против не имею. Мы жили в селе, учителей не хватало. К тому же два года онлайн-обучения из-за ковида дали о себе знать. Элементарно даже интернет не у всех был».

Оформив детей в школу, Елена обратилась в местное миграционное ведомство по вопросу приобретения гражданства РФ. На консультации она объяснила свою проблему — отсутствие оснований для приобретения гражданства РФ в упрощённом порядке, на что ей сообщили, что по квоте документы она также не получит.

«Я спросила: почему? Но мне ничего не стали объяснять. Меня удивило, почему консультанты, даже не посмотрев мои документы, сразу же заявили, что квоту мне не дадут. Расстроенная, я ушла, конечно, но я человек целеустремлённый и буду добиваться гражданства», — говорит многодетная мать.

Женщина утверждает, что на одной из горячих линий по миграционным вопросам ей даже посоветовали перерегистрироваться в Москву, чтобы получить квоту. Но Елена не хочет нарушать закон и жить не по месту регистрации, поэтому обратилась в проект RT «Не один на один» за помощью.

Разъяснить порядок приобретения гражданства

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь многодетной семье в приобретении российского гражданства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ГУ МВД России по Московской области направлено письмо об оказании возможного содействия в выдаче Городнянской и членам её семьи разрешений на временное проживание в РФ в пределах квоты, а также разъяснении им порядка приобретения российского гражданства.

«В дальнейшем, после получения вида на жительство и при наличии регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, Городнянская Е.Г. сможет обратиться в комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка», — комментируют в МВД.

В случае положительного решения Елена сможет подать заявление о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке на основании ч. 2.1 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

«Иных оснований приобретения Городнянской Е.Г. гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке, предусмотренных ст.14 Федерального закона, в настоящее время не усматривается», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что дети Елены и её недееспособная сестра смогут получить гражданство РФ вместе с ней.

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