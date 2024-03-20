Семья соотечественников из Киргизии получила гражданство РФ

Герои проекта «Не один на один» Елена Городнянская, трое её несовершеннолетних детей и сестра с инвалидностью стали гражданами РФ. RT и МВД помогали семье на всех этапах оформления документов. Муж Елены сможет подать заявление о приобретении гражданства в упрощённом порядке после того, как ей выдадут российский паспорт.

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Уроженка Киргизии 36-летняя Елена Городнянская получила российское гражданство. Вместе с ней гражданами РФ были признаны трое её несовершеннолетних детей и сестра — инвалид с детства.

«Наше заявление о приобретении гражданства рассмотрено. Принято положительное решение, — радуется Елена. — Все мы получим в ближайшие дни российские паспорта. Наша мечта сбылась. Я очень счастлива, даже немного не верится. Это огромная честь для меня — стать гражданкой РФ. Когда вышла из миграционной службы после присяги, зашла в магазин за тортиком. Сыну исполнилось 17 лет, и такой знаменательный день для нас — получение российского гражданства. Настроение отличное, потому что всё плохое позади, теперь всё хорошо. Дети тоже очень рады. Маленький ещё не понимает, а старшие счастливы. Ваше участие помогло в нашем вопросе. Большое спасибо за помощь. Теперь мы дома».

По словам Городнянской, после получения паспортов старший сын планирует встать на воинский учёт, а сестре, у которой установлена инвалидность, нужно заново пройти обследования и встать на учёт в органах опеки и у психиатра.

«Дальше будем думать о приобретении собственного жилья, так как сейчас живём в съёмном и это очень накладно для нашей семьи, — продолжает она. — Также я планирую после того, как сделаю регистрацию в паспорте, сходить в соцзащиту, узнать по поводу пособий на сестру и детей».

Оказали содействие

Елена родилась в городе Кара-Балта Киргизской ССР в русской семье. Почему её предки переехали в эту республику, она не знает. В детском возрасте вместе с сестрой, которая является инвалидом с детства, они остались без родителей. Девочек воспитывала бабушка. После её смерти Елена оформила опеку над сестрой на себя.

В Киргизии, окончив 11 классов и курсы английского языка, Городнянская устроилась работать учителем начальных классов, но из-за низкой зарплаты ей пришлось уволиться. На тот момент вместе с мужем они воспитывали двоих детей и ухаживали за сестрой. Затем она попыталась заняться бизнесом — открыла кондитерскую. Но, по её словам, из-за притеснения русскоязычного населения прогорела.

В Россию Городнянские переехали в 2021 году. Как ранее рассказывала Елена, из-за нарастающих русофобских настроений.

Первое время, по её словам, было тяжело, но семья, у которой они снимали жильё, помогала им с покупкой продуктов. Соседи поделились постельным бельём, а на работе многодетной матери купили стиральную машину в рассрочку.

Оформив детей в школу, Елена поехала в миграционную службу, чтобы узнать, как её семья может оформить российское гражданство. Однако там ей сообщили, что оснований для упрощённого порядка получения гражданства у неё нет, а квоту она не получит.

Многодетная мать написала в проект «Не один на один». RT обратился в МВД с просьбой помочь Городнянским в оформлении документов.

В миграционное управление по месту жительства семьи были направлены рекомендации об оказании им содействия в выдаче разрешений на временное проживание в пределах квоты.

Как пояснили RT в пресс-службе министерства, после получения вида на жительство (ВНЖ) Елена могла обратиться в комиссию по признанию иностранного гражданина носителем русского языка и в случае положительного решения получить российское гражданство в упрощённом порядке. При этом несовершеннолетние дети и сестра-инвалид могли быть включены в заявление Елены и получить гражданство вместе с ней.

Вместе с тем сотрудники миграционной службы рекомендовали Елене поискать информацию о предках, родившихся и проживавших в пределах госграницы РФ. Женщина смогла найти информацию о своём деде Юрии Сергеевиче Гаврилове, который проживал во Владимирской области. Затем она направила запрос на завод им. В.А. Дегтярёва во Владимирской области, где он работал. С завода пришла справка, подтвердившая эту информацию. После чего у Елены появилась возможность обратиться в миграционную службу с заявлением на оформление вида на жительство в упрощённом порядке. Через два месяца ей выдали ВНЖ, а в декабре прошлого года приняли заявление о приобретении российского гражданства.