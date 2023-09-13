«Ко мне отнеслись очень участливо»: многодетной матери из Домодедова выдали ВНЖ после запроса RT в МВД

Героиня публикаций RT, многодетная мать из Подмосковья Елена Городнянская, получила вид на жительство в упрощённом порядке. До обращения в проект «Не один на один» чиновники не находили оснований для получения Еленой российского гражданства. Но после запроса RT в МВД сотрудники миграционного управления начали оказывать ей содействие в оформлении документов. Женщина смогла найти информацию о своём деде, который родился и проживал во Владимирской области, что позволило ей пройти комиссию для признания носителем русского языка и получить ВНЖ. В дальнейшем у неё есть возможность подать заявление на приобретение гражданства РФ по упрощённой процедуре.

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Многодетная мать из Домодедова 36-летняя Елена Городнянская, воспитывающая вместе с гражданским мужем троих детей, а также ухаживающая за своей родной сестрой — инвалидом детства, получила вид на жительство (ВНЖ).

«Наконец-то мне выдали ВНЖ, — радуется Елена. — Я так довольна, счастлива! Мне даже не верится до сих пор, что это случилось, что этот день настал, и 90% работы уже выполнено. Это был такой сложный путь! Спасибо большое, что вы всегда со мной на связи. Это придаёт мне сил идти дальше к своей цели — стать гражданкой РФ».

По словам Елены, после запроса RT в МВД ей начали оказывать содействие в оформлении документов и порекомендовали поискать информацию о родственниках по восходящей линии, проживавших в пределах госграницы РФ.

«Большое спасибо сотрудникам миграционного управления в Домодедове за помощь, — благодарит женщина. — Ко мне отнеслись очень участливо, интересовались моей судьбой, переживали вместе со мной. Я нашла в архивах документы о том, что мой дедушка проживал во Владимирской области. Это мне помогло значительно ускорить процесс приобретения российского гражданства».

По словам Елены, она обратилась в Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС), чтобы получить документы родственников, проживавших в России. Выяснилось, что её дед, Юрий Сергеевич Гаврилов, родился и проживал во Владимирской области. Городнянской выдали соответствующий дубликат свидетельства о рождении.

Затем женщина направила запрос на Завод им. В.А. Дегтярёва во Владимирской области, где работал её дед. Там подтвердили эту информацию и прислали подтверждающую справку. Этих документов хватило, чтобы подать заявление для признания носителем русского языка. Елена успешно прошла комиссию, после чего у неё появилась возможность обратиться с заявлением на оформление ВНЖ в упрощённом порядке.

«В конце мая я пошла на консультацию в миграционное управление, — рассказывает многодетная мать. — Меня приняли максимально вежливо, дали перечень документов и попросили принести решение суда о том, что моя сестра — недееспособный инвалид. Я планировала подаваться вместе с детьми и сестрой, но мне перезвонили и предложили получать ВНЖ одной, а уже при подаче заявления на гражданство включить в него сестру и детей, чтобы дважды не платить госпошлину и не собирать документы. Я так и сделала».

В конце июня Елена подала заявление на ВНЖ, и через два месяца ей выдали документ.

«В скором времени надеюсь вместе с детьми и сестрой стать гражданами РФ. Отдельно хочу поблагодарить собственников жилья, которое мы снимаем. Они вошли в наше положение и позволили сделать постоянную прописку. Это многодетная семья, которой понятны наши проблемы, и они с самого начала нам помогают, за что им огромное спасибо», — говорит женщина.

Не нашли оснований

Уроженка Киргизии Елена Городнянская переехала в Россию два года назад вместе с мужем, тремя детьми и родной сестрой.

Как её семья оказалась в Киргизской ССР она не знает. В раннем возрасте вместе с сестрой — инвалидом детства они остались без родителей: мать ушла устраивать личную жизнь, а отец умер от инфаркта. Девочек воспитывала бабушка. После её смерти Елена оформила на себя опеку над сестрой.

В Киргизии Городнянская работала учителем начальных классов. Платили мало, поэтому она попыталась заняться бизнесом — открыла кондитерскую, но прогорела.

По словам женщины, у неё возникали конфликты с соседями из-за нарастания в Киргизии русофобских настроений и вместе с мужем они приняли решение переехать жить в Россию.

Семья поселилась в городе Домодедове. В местной миграционной службе, по словам Елены, ей сообщили, что квоту для оформления разрешения на временное проживание (РВП) она не получит, а других оснований для приобретения гражданства не нашли.

RT обратился в МВД с просьбой помочь многодетной матери приобрести российское гражданство. В свою очередь, министерство, изучив запрос, направило в местное миграционное управление рекомендации по оказанию содействия Елене, уточнив при этом, что у неё есть возможность обратиться в комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Положительное решение позволяло ей подать заявление о приобретении российского гражданства в упрощённом порядке, комментировали ранее в пресс-службе МВД. При этом несовершеннолетние дети, а также недееспособная сестра могли получить гражданство вместе с Еленой — для этого она должна включить их в своё заявление о приобретении гражданства.