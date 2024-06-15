Мамиашвили — о недопуске лидеров сборной к ОИ: это решение не поддаётся какой-либо критике

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о недопуске лидеров сборной к Олимпиаде.

«Даже комментировать нечего. Скажу так: ожидаемо. Они сделали так, чтобы по факту даже в качестве индивидуальных спортсменов представительство было, мягко говоря, крайне минимальным. По статусу, перспективам, техническим, конечно же: шансы на пьедестал, медали и так далее. Это решение не поддаётся какой-либо критике», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

15 июня МОК назвал первых россиян, которые получили нейтральный статус для выступления на Играх. Среди них не оказалось Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Абдулрашида Садулаева.

Ранее Вадим Иванов сообщил, что российские тхэквондисты не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.