Российский гимнаст Сергей Найдин выиграл соревнования на перекладине на Играх БРИКС.

Он показал результат — 14,666 балла.

Вторым стал его соотечественник Даниел Маринов (13,866). Бронза у монгола Энхтувшина Дамдиндоржа (13,200).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что Маринов победил в упражнениях на брусьях на Играх БРИКС.