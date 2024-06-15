Найдин выиграл соревнования на перекладине на Играх БРИКС
- РИА Новости
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Он показал результат — 14,666 балла.
Вторым стал его соотечественник Даниел Маринов (13,866). Бронза у монгола Энхтувшина Дамдиндоржа (13,200).
Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.
Ранее сообщалось, что Маринов победил в упражнениях на брусьях на Играх БРИКС.