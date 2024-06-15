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Найдин выиграл соревнования на перекладине на Играх БРИКС

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Российский гимнаст Сергей Найдин выиграл соревнования на перекладине на Играх БРИКС.
Найдин выиграл соревнования на перекладине на Играх БРИКС
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Он показал результат — 14,666 балла.

Вторым стал его соотечественник Даниел Маринов (13,866). Бронза у монгола Энхтувшина Дамдиндоржа (13,200).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее сообщалось, что Маринов победил в упражнениях на брусьях на Играх БРИКС.

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