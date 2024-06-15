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Австрия направит €10 млн на гуманитарную помощь Украине и Молдавии

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Правительство Австрии намерено направить дополнительные €10 млн на гуманитарную помощь Украине и Молдавии.
Австрия направит €10 млн на гуманитарную помощь Украине и Молдавии
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил австрийский МИД.

Отмечается, что деньги выделили из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий внешнеполитического ведомства.

«Государственная помощь Австрии (Украине. — RT) на сегодняшний день составляет более €250 млн», — заявили дипломаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что США планируют выделить $1,5 млрд Украине на гуманитарные и энергетические проекты.

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