Симон первым из вратарей отстоял на ноль на Евро-2024

Вратарь сборной Испании Унаи Симон стал первым, кто отстоял на ноль на чемпионате Европы по футболу.

15 июня испанцы победили хорватов со счётом 3:0. На 29-й минуте счёт открыл Альваро Мората. Уже через три минуты Фабиан Руис забил второй гол команды. Третий мяч в ворота соперника отправил Дани Карвахаль (45 + 2).

На 80-й минуте он отбил удар Бруно Петковича с пенальти.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Мората вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы.