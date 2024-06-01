Булыкин: Нидерланды должны выйти из группы на Евро, а дальше будут сильные соперники

Бывший футболист «Байера» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2024 между Польшей и Нидерландами.

«Отсутствие Левандовского в первом матче — это не большая проблема для сборной Польши. Потеря будет ощутима, но его смогут заменить.

Что касается самого матча, то будет победа голландцев с минимальным счётом. Буду болеть за подопечных Кумана, они входят в число моих фаворитов чемпионата Европы. Если говорить о перспективах сборной Нидерландов, то, думаю, из группы они должны выйти. А дальше будут сильные соперники и голландцам будет тяжело», — приводит слова Булыкина ODDS.

Матч Польша — Нидерланды состоится 16 июня в Гамбурге на стадионе «Фолькпаркштадион» и начнётся в 16:00 мск.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Булыкин хотел бы видеть в финале Евро-2024 сборные Франции и Англии.